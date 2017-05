Altra gara, altra sconfitta: la terza di fila tra campionato e Coppa Italia. Perché dopo la Fiorentina e la Juventus, la Lazio perde anche contro l'Inter a San Siro. Il gol di Keita illude i biancocelesti, poi i nerazzurri ne fanno 3 e tornano a vincere dopo diversi mesi. Decidono Andreolli, un'autorete di Hoedt e il destro di Eder: "Stavamo giocando bene, poi quando regaliamo due reti così ci sta perdere la partita, e infatti l'abbiamo persa". Queste le parole di Simone Inzaghi su Sky Sport al termine del match: "Mercoledì abbiamo speso molto".

"Abbiamo fatto una stagione straordinaria"

Così Inzaghi, alla domanda su come evitare i problemi del famoso secondo anno: "L'ho detto già, abbiamo fatto una stagione straordinaria. Per ripartire bisogna trattenere i giocatori migliori. E noi li abbiamo, siamo entrati in Europa League. Noi e l'Atalanta abbiamo fatto qualcosa in più, sarà difficile ma ci dobbiamo confermare a questi livelli". Continua Inzaghi: "Confermarci sarà difficile, ma dovremmo ripartire dalla base. Oggi volevamo chiudere con una vittoria per i nostri tifosi che anche stasera erano in tanti. Ci dispiace, non voglio guardare gli episodi. Quando interpreti bene la partita non puoi regalare due gol come fatto oggi da noi. Il calcio non ti perdona e oggi abbiamo perso. Non voglio commentare gli episodi. Nel secondo tempo c’era sconforto, per questo ci sono state delle espulsioni. Tre gare la prossima stagione? Avremo bisogno di giocatori importanti - continua Inzaghi su Sky Sport - quest’anno abbiamo visto che tre partite a settimana sono difficili da assorbire. Ho un centrocampo titolare che in tanti ci invidiano. Dobbiamo allungare la rosa con giocatori importanti. Sono fiducioso, abbiamo un ds molto competente, bravo. Ci darà una mano”.