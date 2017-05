A Roma è una domanda che va per la maggiore. Perché lui, il Capitano giallorosso, non si è ancora espresso e qualche dubbio ancora c'è: "Totti si ritira? Non si ritira? Continua?". Domenica lo stadio sarà pieno per l'ultima gara contro il Genoa, l'ultima di Francesco Totti. E a confermarlo è stato proprio Ramon Monchi, nuovo ds della Roma: "Domenica si ritirerà contro il Genoa e vedremo cosa accadrà nel futuro, ne parleremo". Le sue parole a Canal Sur.

"Totti può dare un grande contributo"

Così il ds giallorosso: "Totti è un punto di riferimento per la Roma, un idolo. Domenica si ritirerà contro il Genoa e vedremo cosa accadrà nel futuro. Credo possa dare un notevole contributo e io, che sono nuovo, posso apprendere molto da lui. Il calcio in Italia si vive in un modo molto appassionato, con molto coinvolgimento. È vero che è come la Spagna". E ancora, sulla sensazione di aver lasciato Siviglia: "Sono stato qualche giorno sia a Cadice che Siviglia - dice Monchi sempre su Radio Canal Sur - però sto tornando a Roma perché c'è molto lavoro da fare. Per me è ancora una situazione strana - ammette lui - Roma è il mio luogo di lavoro ma sento ancora delle sensazioni contrastanti. Mi devo adattare piano piano"