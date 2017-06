"Dalla sua apertura oltre sei milioni di persone hanno vissuto l'”esperienza stadio". Sono stati 130 i sold out registrati su 156 gare disputate, l'83% del totale. Un dato che sale all'87% se si considerano i 114 match di serie A giocati in sei anni. In campionato l'impianto ha fatto registrare una saturazione dei posti del 96,7%, per 99 volte il tutto esaurito e nell'ultima stagione i sold out sono stati il 100%. Grazie al fatto che l'impianto è aperto sette giorni su sette, dall'inaugurazione sono oltre 883mila i visitatori che hanno preso parte ai Museum e Stadium Tours, e sono stati 166.750 solo nell'ultima stagione".

"Un luogo che ha contribuito a scrivere la storia del club"

Queste, infine, le parole di Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer e Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus: "È un grande piacere accogliere Allianz nella famiglia dei nostri partner soprattutto nell’ambito di un accordo così speciale per noi come la denominazione della nostra casa. L’ingresso di un colosso del settore assicurativo a livello mondiale, quale Allianz, è testimonianza ulteriore di come la Juventus si sia attestata a realtà di prim’ordine in ambito internazionale, e arricchisce ulteriormente un luogo che ha contribuito fin dalla sua inaugurazione, nel 2011, a scrivere la storia della Juventus, con sei leggendari Scudetti consecutivi celebrati al suo interno. Nostra ambizione e obiettivo è sviluppare con Allianz una serie di collaborazioni a vantaggio del nostro pubblico, così come è già successo con altri partner che hanno contribuito a trasformare lo stadio nel teatro di un grande spettacolo in occasione di ogni partita, oppure a renderlo sempre più accogliente per le famiglie".

Ma la Juve quanto ci guadagna?

Nel 2008, dopo l’approvazione del progetto e il via ai lavori di costruzione, la società bianconera aveva ceduto alla SportFive (per un totale di 75 milioni di euro) il diritto esclusivo per 12 anni a partire dal taglio del nastro (dunque nel 2011) di trovare brand interessati ad abbinare il proprio nome alla struttura. L’accordo fissava poi alcuni paletti per l'eventuale sponsor - che non poteva essere né un concorrente dei fornitori tecnici della squadra né, soprattutto, una casa automobilistica in considerazione dello storico legame con la Fiat della famiglia Agnelli. Negli anni successivi all’inaugurazione del settembre 2011 numerose aziende si sono interessate allo Stadium, ma mai nessuna trattativa è andata in porto; così si è consolidato il nome Juventus Stadium, almeno fino al prossimo 1° luglio e all’annuncio di oggi. Dall’operazione, fino al 2023 - quando scadrà la gestione dei name rights da parte di SportFive - la Juventus otterrà soltanto prestigio ma nessun ricavo; è infatti prevista una percentuale minima per la società solo in caso di cessione oltre i 100 milioni.