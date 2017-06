L’ombra di Donnarumma e il futuro

Oltre agli amanti del calcio giovanile, che il nome di Plizzari lo hanno cerchiato in rosso ormai da tempo, il portiere classe 2000 si è messo in luce per la prima volta lo scorso 3 settembre, quando il Milan affrontò in amichevole il Bournemouth: subentrato al 34esimo della ripresa al posto di Gabriel, il ragazzino impressionò per sicurezza e personalità. Tanto che Montella pochi giorni dopo lo portò in panchina contro l’Udinese, facendolo diventare il più giovane 2000 a respirare il profumo della Serie A. E adesso l’esplosione definitiva arrivata con la doppia prodezza dagli undici metri contro l’Uruguay, valsa all’Italia il terzo posto nel Mondiale U20: una 'consacrazione' arrivata proprio nel momento in cui proprio il suo grande amico Donnarumma non ha ancora deciso se legarsi o meno al Milan, con i rossoneri che ancora attendono la risposta definitiva alla proposta di rinnovo contrattuale presentata nelle settimane scorse . Con Plizzari che in silenzio (ma con i fatti) dimostra di esserci anche lui, magari non da subito, ma la porta del Milan è il suo grande obiettivo mai nascosto. Per adesso, chissà, il club rossonero potrebbe decidere di mandarlo in prestito per dargli minutaggio e fargli fare esperienza. Dopo oggi, di certo, le richieste per Plizzari non mancheranno. C’è da starne certi.