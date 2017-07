"Benvenuto al nuovo logo della Juventus, benvenuti nel futuro!". Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annuncia così l'esordio della nuovo logo, della nuova denominazione dello stadio e di quella che viene definita una nuova "identità visiva". "Il 1 luglio 2017 sarà senza dubbio ricordato come una data fondamentale, nella storia della Juventus. "Da oggi il Club cambia ufficialmente pelle, proiettandosi nel futuro con una nuova identità visiva, simbolo di un brand e di uno stile totalmente rinnovati".

Il nuovo logo: doppia J



"Presentato lo scorso gennaio, il nuovo logo rappresenta la Juventus in tutta la sua essenza, dalle strisce allo Scudetto, e ovviamente la J: in altre parole i tre elementi che costituiscono il Dna Juve, e che vengono fusi in un simbolo unico, universale, che rappresenta una squadra di calcio ma anche un'identità, un'appartenenza e una filosofia. Il nuovo logo della Juventus entra a far parte della vita del Club a 360 gradi, ma non è certamente la prima volta in cui viene osservato e apprezzato dal mondo", prosegue la nota.

L'Allianz Stadium

Anche per lo Stadium è stato un giorno da ricordare. La roccaforte juventina diventa Allianz Stadium. Il cambio di nome arriva dalla partnership con il colosso assicurativo che da anni si lega al Bayern Monaco, ma anche ad impianti come quelli del Nizza, Rapid Vienna, Sydney, Palmeiras e San Paolo.