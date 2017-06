Milan scatenato in questi primi giorni di mercato, rossoneri protagonisti in questi giorni. Già ufficializzati Mateo Musacchio e Franck Kessié, Ricardo Rodriguez ha già affrontato le visite mediche ed attende soltanto di essere annunciato. E non è finita qui.

Accordo Lazio-Milan per Keita

Il Milan, infatti, è sempre vicinissimo a Lucas Biglia, per il quale è stato raggiunto l’accordo con la Lazio. Ma con i biancocelesti c’è anche l’intesa per Keita Balde, per una trattativa doppia che coinvolge sia il centrocampista argentino che l’esterno offensivo senegalese. Per un’operazione importante, intorno ai 50 milioni di euro. Keita al Milan, quindi? Non è ancora detto. Perché il calciatore, nelle settimane scorse, è stato anche cercato dalla Juventus, che ha a lungo corteggiato il classe ’95 della Lazio. Il tentativo dei bianconeri ha colpito il calciatore, che quindi ora è chiamato ad una scelta. Nel frattempo la Lazio ha raggiunto l’accordo con il Milan, ma si attende che la Juventus pareggi l’offerta dei rossoneri. I bianconeri, però, restano alla finestra ed attendono di capire i prossimi sviluppi.

La scelta di Keita

A fare la differenza, in questo scenario, è la volontà del calciatore. Keita, come detto, era stato colpito dal corteggiamento della Juventus ma ora ha davanti un’ipotesi concreta rappresentata dal Milan, che ha trovato l’accordo con la Lazio per il suo trasferimento e per quello di Lucas Biglia. Intesa che gli è stata comunicata dallo stesso club bianconceleste, che però non ha discusso della possibilità di rinnovare il contratto con il suo agente. Keita è quindi ad un bivio. Da una parte c’è l’accordo della Lazio con il Milan, dall’altro la Juventus che attende di capire la volontà del calciatore e che, a sua volta, potrebbe anche aspettare che l’attaccante si liberi a costo zero nella prossima stagione. L’intrigo Keita prosegue, con bianconeri e rossoneri che si sfidano per il talentuoso classe ’95 della Lazio.