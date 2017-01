Orsolini, l'Ascoli incontra Juve e Napoli

La Juventus è scesa in campo questa mattina per l’allenamento programmato, le attenzioni della squadra di Massimiliano Allegri sono già proiettate sul prossimo impegno di Serie A contro il Bologna (domenica sera allo Juventus Stadium). Lavoro in campo e lavoro sul mercato, i bianconeri hanno già chiuso l’acquisto di Tomas Rincon e - come rivelato dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta - non avrebbero intenzione di portare avanti altre trattative in questa finestra di mercato: "Siamo contenti della rosa a disposizione di Allegri se consideriamo i vari reparti", ha detto l’ad. Intanto però i dirigenti della società piemontese stanno continuando a muoversi, non solo per il presente ma anche in prospettiva futura.



Prima il Milan... - Questo pomeriggio, infatti, la Juventus ha incontrato Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell’Ascoli, per discutere del futuro di Riccardo Orsolini. Un nome che ritorna e che alla Juventus continua a piacere molto; giovane (classe 1997), promettente ed autore di quattro gol e quattro assist - in 22 presenze - in questa stagione. Un calciatore fondamentale per la squadra allenata da Aglietti che inevitabilmente ha attirato su di sé le attenzioni delle grandi di Serie A. In principio era stato il Milan ad avere un approccio con le parti, ma i rossoneri hanno poi dovuto abbandonare la pista a causa delle linee di mercato imposte dalla parte cinese, che anche in questa finestra ha l’ultima parola su tutte le operazione proposte o portate avanti. Adriano Galliani ha dunque comunicato la necessità di abbandonare il calciatore, sul quale rimane forte l’interesse di Juventus e Napoli.