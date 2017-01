Da Keita e Storari a Deulofeu: il punto sul Milan

Keita per giugno - Tentazione forte, fortissima. Ma non per gennaio. Il nome di Keita Balde in casa rossonera mette d’accordo tutti: l’esterno offensivo della Lazio piace molto all’attuale management del Milan, così come a quella che – a closing concluso – sarà la nuova proprietà rossonera. Il futuro direttore sportivo rossonero Mirabelli lo conosce bene e lo ha osservato più volte da vicino anche in questa stagione. Ma per gennaio, visto il momento attuale che sta attraversando il Milan, non è previsto (almeno al momento) nessun affondo: niente extra budget, mercato che dovrà essere a saldo zero come concordato tra SES e Fininvest al momento della proroga del closing al 3 marzo. Ma per giugno, vista anche la situazione contrattuale dell’esterno della Lazio (in scadenza nel 2018), quello di Keita resta un nome che piace moltissimo al Milan.

Attesa per Deulofeu - Che intanto prova a regalare già a gennaio un nuovo rinforzo a Vincenzo Montella. Il nome caldo resta sempre quello di Gerard Deulofeu. Dopo aver ricevuto un rifiuto alla proposta di prestito secco, il Milan ha modificato l’offerta all’Everton: prestito con diritto di riscatto, club inglese che non ha ancora comunicato la propria decisione. Everton che intanto ha ufficializzato Ademola Lookman: colui che potrebbe essere proprio il sostituto di Deulofeu. Il Milan attende, forte del gradimento del giocatore

Scambio Gabriel-Storari - Operazione in diritta d’arrivo, invece, quella che riporterà in rossonero Marco Storari: il portiere arriverà dal Cagliari, a cui andrà il brasiliano Gabriel. Scambio di portieri che con ogni probabilità verrà definito tra le due dirigenze subito dopo la gara di domenica che vedrà le due squadre affrontarsi a San Siro alla ripresa de campionato. Avversarie in campo, complici sul mercato. Tra Milan e Cagliari scambi di portieri in arrivo