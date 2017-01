Inter, idea Manolas per giugno: primi contatti

Inter, obiettivo difensore. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale d'esperienza per i prossimi anni, affidabile. Fari puntati su Roma e sull'Olimpico quindi, nel mirino c'è Kostas Manolas (classe '91). Giovane, 25 anni, in forze ai giallorossi dal 2014 (106 presenze e 2 gol per il greco). Titolare fisso sia con Garcia che con Spalletti. Pure in Nazionale. Insomma, un profilo adatto per l'Inter di Pioli. Primi contatti già avviati, l'interesse c'è ed è concreto. Manolas è stato individuato come il calciatore ideale per la difesa del futuro. Obiettivo per gennaio? No, per la sessione estiva. Per giugno. E non è il solo: perché insieme al greco c'è anche Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Wolfsburg classe '92. In casa Inter si lavora, l'obiettivo princiale è rinforzare il reparto difensivo. Domani, invece, potrebbe essere il giorno di Gagliardini. Previsto un incontro tra Suning e Percassi per chiudere definitivamente la trattativa.