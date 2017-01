Juve, Zaza: sì al Valencia. È fatta per Orsolini

Una trattativa che va avanti da tempo e che ora è alle ultimissime battute. Simone Zaza è ad un passo dal vestire la maglia del Valencia. Il calciatore, classe 1991, è ancora di proprietà della Juventus e per questo motivo il club bianconero negli ultimi giorni ha trattato sia con il giocatore e con il suo entourage sia con la società spagnola, che nonostante le dimissioni di Cesare Prandelli e del ds Pitarch, ha comunque sempre confermato di voler portare l’attaccante azzurro a giocare nella Liga. Ora è arrivato anche il sì definitivo dell’attaccante della Nazionale, che dunque è pronto a volare in Spagna.

I dettagli - Operazione quindi in chiusura, da sistemare solo gli ultimi dettagli organizzativi. Presto Zaza dovrebbe partire per Valencia, per sottoporsi alle visite mediche. L’idea del club spagnolo sarebbe quelle di averlo disponibile per la gara contro l’Espanyol. I dettagli dell’affare: sarà un prestito di 2 milioni con obbligo di riscatto a 18 milioni (diviso a sua volta in 16 più 2 di bonus legati alla salvezza o ad almeno 10 presenze del giocatore). Zaza guadagnerà 2.2 milioni a stagione.

Orsolini c'è - Nella giornata della cessione di Zaza, ecco la notizia di un nuovo arrivo per la Juventus. Si tratta di Riccardo Orsolini, classe 1997 di proprietà dell'Ascoli. Tutto definito tra le società e con il giocatore, che è pronto a firmare il contratto nella giornata di lunedì. Mercoledì, invece, dovrebbe effettuare a Torino le visite mediche. Resterà in Serie B fino a fine stagione, l'accordo e l'intesa sono sulla base di 4.5 milioni più la sinergia su altri giocatori come Beltrame e Favilli.