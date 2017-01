Calciomercato: Juve-Dybala, prove di rinnovo

Dalla Lazio al Sassuolo, passando per il Milan in Coppa Italia. Settimana molto importante per la Juventus, sia sul campo sia sul mercato. Ultimi giorni di trattative che però, per quanto riguarda il club bianconero, si proiettano soprattutto sul futuro. E per assicurarsi il futuro, la Juve vuole assicurarsi che Paulo Dybala faccia ancora parte del progetto del club. In settimana la società probabilmente incontrerà l’agente del calciatore; Triulzi è già in Italia, le parti discuteranno di un prolungamento di contratto fino al 2021. Attualmente l'argentino guadagna 2,5 milioni di euro a stagione più 500.000 euro di bonus, la richiesta per l'adeguamento è di 7-7,5 milioni di euro l’anno (la stessa cifra percepita da Higuain). C'è la volontà di chiudere e di trovare un'intesa in tempi brevi per far sì che il futuro di Dybala sia ancora a Torino.



Occhi su Keita - Da un attaccante all’altro, i bianconeri hanno messo gli occhi anche su Keita Balde della Lazio. Il calciatore senegalese classe 1995 viene seguito da tempo dal Milan che monitora la sua situazione, il giocatore è in scadenza 2018 con il club biancoceleste e non c'è la volontà di prolungare il rapporto. Per questo motivo anche la Juventus sta ragionando sul da farsi e ci sono già stati i primi contatti in vista della finestra di mercato di giugno - anche se al momento non c'è alcuna trattativa. Movimenti in Italia ma non solo, gli uomini mercato bianconeri hanno osservato da vicino Luiz Gustavo durante Wolfsburg-Amburgo: un profilo controllato da tempo, anche se al momento rimane problematico trovare una formula che possa convincere il club tedesco a lasciar partire il brasiliano con passaporto tedesco.