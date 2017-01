Calciomercato, Juve: inserimento dell'OM per Evra

Nell’ultima settimana di calciomercato potrebbe finalmente sbloccarsi la trattativa Evra. L’esterno francese è pronto a lasciare la Juventus e da ormai da tre gare non viene convocato da Allegri. Ci hanno - e ancora ci provano - tante squadre europee, ma l’affondo decisivo potrebbe ora essere quello dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, che si è inserito nella corsa all'esterno e potrebbe spuntarla tra le pretendenti. I contatti tra le parti sono avviati e questa, per Evra e per i bianconeri, potrebbe essere la trattativa decisiva.



Prima dell'OM - Inizialmente Evra sembrava destinato a tornare in Inghilterra, dove per tanti anni ha giocato con la maglia del Manchester United. Proprio la squadra di Mourinho era intenzionata a riprenderlo, in una trattativa che poi è conclusa con un nulla di fatto: nessuna risposta dai Red Devils, alla fine. Tanto che ad approfittarne sembrava poter essere il Valencia, già in stretti contatti con la Juventus per Simone Zaza. Anche questo un affare che, però, non si è chiuso. Altre richieste, nel frattempo, sono arrivate da mezza Europa per il francese: ci ha pensato il Crystal Palace, così come lo Schalke in Germania, a caccia di un esterno per sostituire Baba, infortunatosi al ginocchio durante la Coppa d’Africa. L'ultima in ordine di tempo appunto il Marsiglia, che ora potrebbe davvero chiudere con la Juventus.

Le parole di Allegri - "Ho parlato con Patrice, che è stato molto chiaro con me e il club. Cosa ci ha detto? Ha chiesto del tempo per decidere se andare via o rimanere. E' giusto che possa riflettere sul suo futuro", aveva amesso negli ultimi giorni l'allenatore bianconero. Domenica, dopo la gara con la Lazio, la nuova conferma: "Evra è sereno, è in uscita, si sta allenando e si sta provando a trovare una soluzione buona per la Juventus e per il suo futuro". Che ora, dopo Nizza e Monaco, potrebbe essere di nuovo in Ligue 1, con il Marsiglia.