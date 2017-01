Calciomercato, Gabbiadini: pressing Southampton

Una storia iniziata nel 2015 che ora è ai titoli di coda, Manolo Gabbiadini si prepara a salutare il Napoli per iniziare una nuova avventura, con tutta probabilità lontano dall’Italia. Un futuro in Inghilterra per l’attaccante classe 1991? Possibile. Il profilo del giocatore, nelle ultime settimane è stato seguito da numerose squadre che giocano sia in Bundesliga (come lo Schalke 04) sia in Premier League: dal West Bromwich Albion, al Watford di Mazzarri, fino al Crystal Palace e al Southampton. Quest’ultimo club in particolare sembra il più convinto e determinato a portare a termine la trattativa e provare così a strappare il giocatore alla società azzurra. Nelle ultime ore, i Saints avevano mostrato il loro interesse per Gabbiadini (che sabato a Milano non ha giocato e che non dovrebbe scendere in campo da titolare nemmeno nella gara di Coppa Italia in programma contro la Fiorentina). La società di Aurelio De Laurentiis è a conoscenza della volontà del club inglese, ma al momento non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese per lasciar partire l’attaccante. Acquistato Pavoletti ad inizio mercato e con Milik ormai molto vicino al recupero, difficilmente il giocatore riuscirà a trovare spazio e per questo motivo la soluzione migliore per lui sarebbe quella di ritrovare il sorriso lontano da Napoli.