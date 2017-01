Calciomercato, Juventus: offerta per Luiz Gustavo

Rincon, Caldara, Orsolini. Tre operazioni in entrata (le ultime due per il futuro), ma la Juventus non si ferma. Per rinforzare la rosa i bianconeri sono a caccia di un altro centrocampista e, magari, di qualche possibile colpo low cost. Caratteristiche che per certi versi corrispondono a Luiz Gustavo e Robin Quaison, due dei giocatori che attualmente la Juve sta trattando: uno mediano d’esperienza del Wolfsburg, l’altro attaccante del Palermo, per cui i bianconeri stanno ragionando in funzione di possibili sinergie con altri club.



Offerta al Wolfsburg - Luiz Gustavo è rimasto in orbita Serie A per tutto gennaio, salvo poi defilarsi perchè finito nel mirino del Nizza. Se l’Inter, che inizialmente aveva preso contatti col Wolfsburg, non si è più fatto sotto, il ritorno di fiamma c’è stato per la Juventus. La società bianconera ha anche fatto un’offerta (da 2 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 15 milioni) nei giorni scorsi al club della Volkswagen. Che si è subito opposto, perchè contrario alla modalità: il Wolfsburg vorrebbe vendere il mediano brasiliano a titolo definitivo oppure darlo in prestito con obbligo di riscatto. La Juve ci pensa, ma se dalle due parti non cambieranno delle condizioni sarà difficile trovare un accordo. La strada che porta a Luiz Gustavo, a pochi giorni dalla fine del mercato, è dunque piuttosto in salita per i bianconeri, che comunque non perdono le speranze e continuano a lavorare sulla pista.