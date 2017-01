Calciomercato, Fiorentina: ufficiale Saponara

Un vero e proprio blitz, addocchiato e...preso. La Fiorentina di Paulo Sousa si è aggiudicata Riccardo Saponara, fantasista dell'Empoli al club dal gennaio del 2015 (senza contare i tre anni dal 2011 al 2013, prima dell'esperienza al Milan). Saponara, trequartista classe '91, arriva con la formula del prestito più obbligo di riscatto per una cifra totale di 10 milioni. Sousa stravede per lui, dopo la gara con l'Empoli i due si erano parlati a lungo. Il suo procuratore, inoltre, era stato in città negli ultimi due giorni. Il ragazzo si era allenato da solo per tutta la settimana, in palestra. Non era stato convocato per l'ultima gara a causa di problemi fisici. Ora il cambio di maglia è anche ufficiale.

La nota del club viola - "ACF Fiorentina - si legga sul sito ufficiale della società toscana - comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dall’Empoli FC. Saponara, nato a Forlì il 21 dicembre del 1991, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della squadra toscana in 70 occasioni, realizzando 14 reti. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Italiana under 21". Una trattativa che si è aviluppata e conclusa nel giro di poche ore, dopo la firma è arrivato anche l'annuncio della nuova società in cui Saponara è pronto a ricominciare. Paulo Sousa, dunque, avrà a disposizone un nuovo calciatore per il suo reparto offensivo.