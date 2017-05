La Serie A non è ancora conclusa, c'è sempre l'ultima giornata. Sia per la Roma, che con una vittoria blinderebbe il secondo posto e l'accesso ai gironi di Champions League; sia per l'Empoli, a cui basta una vittoria col Palermo per mantenere la categoria. Salvarsi. Già, la Roma e l'Empoli, due squadre protagoniste di questa... telenovela di mercato. Nel mezzo c'è l'Inter infine. Eh sì, perché Luciano Spalletti è ormai vicino a diventare il prossimo allenatore nerazzurro. Nei giorni scorsi, infatti, c'è stato anche un incontro a Roma tra Zhang, Ausilio e Sabatini per parlare dell'ex Zenit. E' lui il primo nome per la panchina dell'Inter, bramosa di ripartire e tornare ad essere protagonista. Sia in Serie A che nelle coppe europee.

Idea Martusciello come vice di Spalletti

Spalletti sta già pensando allo staff da portare a Milano. Vuole cambiare, è una sua scelta. E l'ultimo nome è quello di Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, l'ultima idea per il ruolo di vice-allenatore. Spalletti vuole migliorare ulteriormente la fase difensiva e Martusciello è l'uomo giusto. Riguardo lo staff, inoltre, Marco Domenichini e Daniele Baldini dovrebbero seguirlo, stesso discorso per Aurelio Andreazzoli, Alessandro Pane e Simone Beccaccioli, il video analyst. Spalletti è pronto a diventare l'allenatore dell'Inter, idea Martusciello come vice.