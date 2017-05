Tutto fatto, tutto definito. Il Milan sta per ufficializzare Franck Kessiè, ormai ex centrocampista dell'Atalanta che sta per diventare un nuovo rinforzo rossonero. Visite mediche alla "Madonnina" e via, ormai manca soltanto l'annuncio. L'ivoriano sarà sottoposto a nuovi test nel pomeriggio. Degli accertamenti oltre alla seconda parte di visite. Con l'ex Atalanta ormai pronto ad una nuova sfida.