Triplete sfumato all’ultima partita, la sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid non rovina però la grande stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore ha vinto il terzo scudetto e la terza Coppa Italia in tre stagioni in bianconero, oltre ad aver giocato la sua seconda finale europea.

I dettagli del rinnovo

E la Juventus ha voluto premiare Massimiliano Allegri con il rinnovo di contratto, prolungando il rapporto di almeno un’altra stagione. L’allenatore, infatti, era in scadenza nel 2018 ma ha raggiunto un accordo con la società bianconera fino al 2019. Intesa ormai definita, non soltanto sulla durata del rapporto ma anche sull’ingaggio che percepirà l’allenatore della Juventus. Massimiliano Allegri, infatti, arriverà a guadagnare circa 7 milioni di euro nell’ultima stagione del suo contratto. Ingaggio che quindi aumenterà anno per anno, a partite dal prossimo. In questa stagione l’allenatore bianconero ha guadagnato 4.5 milioni più bonus. Il primo scatto ci sarà nella prossima annata calcistica, quando Allegri arriverà a guadagnare 5,5 milioni più bonus. Nella stagione successiva, invece, si arriverà a superare i 6 milioni più bonus, per arrivare praticamente a guadagnare i 7 milioni stabiliti.

Nelle prossime ore la firma

Cifre importanti, quindi, per un allenatore sul quale la Juventus continua a puntare dopo i successi di questi anni. Massimiliano Allegri ha ormai raggiunto l’intesa definitiva con i suoi dirigenti, accordandosi sui termini del nuovo contratto già nei giorni scorsi. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti, con l’accordo che è stato praticamente raggiunto in maniera totale. E domani mattina quest’intesa sarà formalizzata, con la firma sul nuovo contratto. La Juventus e Massimiliano Allegri, quindi, continuano insieme: l’allenatore sarà bianconero almeno fino al 2019.