Milan scatenato sul mercato. Già due acquisti ufficializzati, quelli di Mateo Musacchio e Franck Kessié. Ricardo Rodriguez è sbarcato in Italia e domani svolgerà le visite mediche, mentre per Lucas Biglia è ormai tutto fatto e si attende soltanto il ritorno del centrocampista argentino dalla tournée con la sua Nazionale. Ma i rossoneri vogliono fare un grande colpo in attacco e continuano a cercare il centravanti giusto da regalare a Vincenzo Montella.

Il punto sull’attacco

Qualche giorno fa c’era grande fiducia intorno al nome di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha trovato poco spazio in questa stagione al Real Madrid e sembrava ormai convinto di ritornare in Italia. Ma così non sarà, l’ex bianconero sembra ormai sfumato per il Milan. Resta ancora l’ipotesi che riguarda Andrea Belotti, per il quale ci saranno dei contatti con il Torino nei prossimi giorni. Altro nome seguito è quello di Diego Costa, che però sembra preferire sempre l’Atletico Madrid (non potrà però tornare subito nel club spagnolo, a causa del blocco del mercato confermato dal TAS). Altro obiettivo dichiarato dei rossoneri è Aubameyang, ma il Borussia Dortmund chiede sempre 70 milioni. Il Milan sta provando ad attuare la strategia della pazienza per far scendere il prezzo del club tedesco ed anche del padre del calciatore, che chiede 12 milioni di ingaggio sperando anche in un’offerta importante del PSG. Il giocatore, però, non vuole né la Francia né la Cina, ed i rossoneri continuano a sperare. C’è anche il nome di Andrè Silva sulla lista dei dirigenti del Milan: sono previsti nuovi contatti con l’agente Mendes per l’attaccante del Porto.

United, offerta per Morata: se non arriva assalto a Belotti

Alcuni obiettivi per l’attacco del Milan, però, sono seguiti anche da Mourinho per il suo Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno presentato un’offerta al Real Madrid, senza inserire De Gea come contropartita, che è stata rifiutata dal club spagnolo. I blancos continuano a chiede 90 milioni per l’ex Juventus. Se non chiude per Morata, lo United sarebbe pronto ad offrire 70 milioni di sterline per Andrea Belotti che è la vera alternativa al centravanti spagnolo.