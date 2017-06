Dalla Cina all'Italia: terminato il viaggio di Spalletti a Nanchino, la dirigenza continua a lavorare per comporre la nuova rosa a cui spetterà di migliorare il difficile campionato appena concluso nella prossima stagione. Oltre ai diversi nomi sul mercato, l'inter è al lavoro anche per blindare i suoi punti fermi: uno di questi è Ivan Perisic, corteggiato nelle ultime settimane soprattutto dal Manchester United. Nell'incontro avvenuto tra Spalletti, Ausilio e la proprietà si è provato a fare un 'patto' per trattenere il croato: la volontà dei nerazzurri è fare di tutto per tenere il giocatore, e di ponderare una sua cessione solo a fronte di un'offerta davvero irrinunciabile.

Driussi, continua la trattativa

L'Inter intanto lavora anche ai possibili volti nuovi che vestiranno il nerazzurro nella prossima stagione. Tra questi potrebbe esserci l'attaccante argentino Sebastian Driussi. Per il classe 1996 prosegue la trattativa: in vista una sinergia con la Sampdoria, squadra in cui il giocatore potrebbe avere più spazio per fare esperienza in Serie A. I nerazzurri continuano a seguire anche Dalbert del Nizza, anche se l'affare non è ancora stato definito con il club francese. Il giocatore, comunque, spinge per partire. In uscita, infine, c'è anche Gabigol: il brasiliano, pronto a un prestito, continua a riflettere sul suo futuro, in attesa di decidere se accettare la proposta del Las Palmas (che sarà probabilmente allenato dall'ex Palermo e Foggia De Zerbi).