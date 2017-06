La presentazione di Ricardo Rodriguez in diretta su Facebook dalla sede rossonera , ma a Casa Milan è stata anche una giornata di incontri importati. È durato infatti ben 3 ore quello avvenuto tra il direttore sportivo Mirabelli e l’agente di Andrea Conti, difensore dell'Atalanta: sul tavolo, il futuro del terzino destro dell’Atalanta che tanto piace alla nuova proprietà rossonera e a Vincenzo Montella. Il Milan ha provato a raggiungere l’intesa totale con il ragazzo per poi sedersi a trattare con l’Atalanta, forte anche degli ottimi rapporti consolidati dall’affare Kessié: un scatto, quello rossonero, utile anche per provare a bruciare definitivamente la concorrenza dell’Inter. Il club rossonero è partito in ritardo nella corsa all’esterno classe 1994 dell’Atalanta, ma l’interesse è concreto e reale.