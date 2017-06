Campionato, Coppa Italia e finale di Champions, poi persa in finale col Real Madrid. La Juve non si ferma e sogna in grande, punta già a Kiev 2018. Alla prossima edizione del trofeo. Col mercato sullo sfondo, specie sugli esterni: perché oltre a Keita Balde Allegri vuole anche Douglas Costa, esterno del Bayern Monaco classe '90. E' una richiesta dell'allenatore, una pista "calda" che i bianconeri intendono portare avanti per completare la rosa. Il Bayern, adesso come adesso, sembra possibilista ad una possibile cessione, anche se c'è grande concorrenza: Psg e Zenit su tutte. Ma la Juve lo vuole, soprattutto Max Allegri.

La Juve vuole Spinazzola

Grande stagione, belle prestazioni con l'Atalanta di Gasperini. Poi, la qualificazione in Europa. Super Spinazzola coi nerazzurri, esterno classe '93 di proprietà della Juve. Tant'è che ora i bianconeri... lo rivogliono. C'è stato un incontro con l'agente per risolvere la questione, in quanto l'ex Perugia ha ancora un altro anno di prestito a Bergamo e l'Atalanta non vorrebbe darlo via. Ma la Juve lo vuole, Spinazzola ha stupito tutti. E ora bisognerà trovare l'intesa.