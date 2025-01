Il difensore ha deciso: il suo futuro non sarà a Napoli. Il brasiliano ha infatti scelto di tornare in Brasile per motivi familiari. L'ex capitano della Juventus giocherà nel Flamengo

Niente Napoli per Danilo. Quando tutto sembrava pronto per il passaggio del difensore dalla Juventus agli azzurri (dopo la risoluzione del contratto con i bianconeri), il brasiliano ci ha ripensato. Non solo per una scelta di calcio, ma anche - e soprattutto - di vita: Danilo torna in Brasile e si trasferisce al Flamengo. Ultimi dettagli in definizione tra l'entourage dell'ex Real Madrid e Manchester City e il club, ma decisione ormai presa. Col Napoli e Antonio Conte che devono così continuare la ricerca di un rinforzo in difesa.