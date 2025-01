Dopo la risoluzione con la Juventus, il centrocampista francese è pronto a tornare in campo dal prossimo 10 marzo al termine della squalifica per doping: "Ci sono proposte - ha detto allo streamer AmineMaTue -, alcune interessanti e altre meno. Russia? Ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo. Se fosse un club che gioca la Champions..."

Paul Pogba è pronto a tornare in campo . Dopo la risoluzione del contratto con la Juve lo scorso novembre, il 31enne centrocampista francese sta vivendo gli ultimi mesi di squalifica per doping in seguito a un test risultato positivo nell'agosto 2023 dopo Udinese-Juventus. Potrà tornare a giocare dal prossimo 10 marzo , lui che è ancora in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima squadra. E proprio riguardo al suo futuro, Pogba ha parlato con lo streamer francese AmineMaTue su Twitch.

"Se fosse un club in Champions..."

"Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno - ha detto Pogba nell'intervista -. Russia? Ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo. Ne abbiamo altri...". L'ex centrocampista di Juventus e Manchester United ha risposto anche alla possibilità di giocare con un top club: "Una squadra che gioca la Champions? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club, però non dipende solo da me ma da molte altre cose. Si vedrà...".