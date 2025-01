Walker al Milan , ci siamo: i rossoneri già questa sera potrebbero presentare la loro offerta al Manchester City per il difensore inglese. Tutto lascia pensare insomma che domani possa essere la giornata di Kyle Walker a Milano , dopo un “inseguimento” che di fatto chiude ufficialmente le porte a Rashford per la questione dei posti liberi per gli extracomunitari.

I dettagli dell'operazione

Il difensore 34enne, in uscita dal Manchester City, aveva manifestato il desiderio di fare una nuova esperienza all'estero e il Milan si è fiondato appena ha fiutato la possibilità di arrivare a quello che è un giocatore duttile, in grado di giocare terzino ma anche centrale all'occorrenza. L'intesa con il giocatore c'è, adesso la proposta che il Milan dovrebbe presentare al City è di un prestito gratuito di 6 mesi con diritto di riscatto. Come detto, i rossoneri hanno un solo slot a disposizione per gli extracomunitari e hanno deciso quindi di occuparlo con Walker. Una sceltafiglia anche delle difficoltà nella trattativa per Rashford con lo United, non disposto a pagare parte dell'ingaggio dell'attaccante.