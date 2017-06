La pista più calda del calciomercato della Juventus porta al nome di Douglas Costa. L'esterno sinistro del Bayern Monaco piace (e non poco) ad Allegri, che lo vorrebbe in rosa nella prossima stagione. Dopo i passi avanti delle ultime ore, i bianconeri hanno provato a stringere i tempi della trattativa: l'agente del brasiliano, Junior Mendonza, si è infatti incontrato in sede a Torino con l'amministratore delegato del club, Giuseppe Marotta, nella giornata di martedì. Confermata dunque la volontà della Juve di procedere nel corteggiamento del classe 1990 e di arrivare al più presto a un accordo economico con il ragazzo, vero obiettivo del mercato.

Le richieste economiche

Douglas Costa, attraverso la voce del suo agente, è stato molto chiaro nelle ultime ore: dalla Juventus vorrebbe un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro. Un ostacolo che i bianconeri potrebbero oltrepassare, ma non è l'unico: una volta trovato l'accordo con il giocatore brasiliano, infatti, ci sarà da convincere il Bayern Monaco (che intanto ha preso per quel ruolo il classe 1996 ex Arsenal e Werder Gnabry), che ha già annunciato di volere almeno 50 milioni per dire sì al trasferimento di Costa, che con i bavaresi ha ancora un contratto in essere fino al 2020.