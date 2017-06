Hector Moreno, "El Tractor" con il vizio del gol

Dritto per dritto

Eccessi di foga senza malizia di un giocatore che dà tutto ma che sa controllarsi: zero espulsioni negli ultimi due anni col Psv, due in 4 anni all’Espanyol, di cui una nel derby col Barcellona, per proteste, a partita già andata. Al contrario, è difficile controllarlo, almeno quando va nella’area avversaria: 7 gol nell’ultima stagione olandese, segnando sia di testa che di piede. Quel sinistro che usa per impostare senza problemi da dietro, cambiando gioco anche per 50 metri da un lato all’altro del campo. Da un lato all’altro, unico movimento obliquo di un giocatore abituato ad andare dritto per dritto, come un tractor.