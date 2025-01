Il Napoli continua a lavorare sul mercato. Dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, gli azzurri sono in chiusura per il sostituto: parliamo di Philip Billing, centrocampista classe 1996 del Bournemouth. Il danese si prepara ad arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. L'obiettivo è quello di definire e formalizzare l'accordo verbale tra club e con il giocatore per anticipare la concorrenza del West Ham.