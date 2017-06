La Juve è pronta a piazzare il grande colpo in avanti: i nomi seguiti sono vari, da Douglas Costa a Federico Bernardeschi, esterno d'attacco della Fiorentina protagonista quest'anno con 11 reti in campionato. Pronta un'offerta da 40 milioni di euro per portarlo a Torino, quest'oggi c'è stato un primo contatto tra le parti (probabilmente attraverso Beppe Bozzo). Riguardo le uscite, invece, Dani Alves va verso la risoluzione del contratto (richiesta sua). E Dopo aver interrotto il rapporto con la Juve, l'ex Barcellona potrà poi trattare con Chelsea e Manchester City, club che nei giorni scorsi avevano mostrato interesse nei suoi confronti.



Piace Danilo del Real

Non solo Bernardeschi però, occhi anche in difesa: come terzino piace Danilo del Real, brasiliano classe '91 con 15 presenze in Nazionale (in Spagna dal 2015). E' un profilo che intriga, ma è extracomunitario, quindi un suo eventuale arrivo escluderebbe quello di Douglas Costa, esterno d'attacco seguito da diverso tempo. Tuttavia, nonostante l'ottimismo di cui parlano i media tedeschi in queste ore, non c'è ancora l'accordo tra Juve e Bayern Monaco. Anzi, i bavaresi non hanno ancora deciso se lasciarlo partire o meno, con la richiesta che è sempre di 50 milioni di euro. Non uno di meno. La trattativa sarà lunga per la Juve. Un altro nome che piace è quello di Blaise Matuidi, centrocampista classe '87 del Psg, ma non sarà facile. Queste le parole di Mino Raiola, suo agente: "So che alla Juventus piace ancora - ha detto nell'intervista - ma l’osso dura è il PSG perché difficilmente si priverà di lui”.