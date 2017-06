Vincenzo a casa di Gigio

E così può capitare che Montella, durante un pomeriggio di vacanza a Cisterna di Castello, dove si era recato per andare a trovare il padre come dimostrano le foto scattate da alcuni curiosi che lo ritraggono a tavola, salga in macchina e percorra quei 40 chilometri che distanziano il suo paese da quello di Gigio, Castellamare di Stabia. Destinazione proprio casa Donnarumma, dove ad attenderlo c'era il padre Alfonso, con il quale l'allenatore del Milan ha passato qualche ora. Clima disteso, chiacchierata informale e tranquilla, ma di fatto una sorta di accerchiamento amichevole, per provare a fare leva sulla componente forse più fragile di questo pungo di ferro Donnarumma-Milan orchestrato da Raiola. Peché in fondo, così come dimostrano le ultime strategie rossonere di mercato che hanno rallentato la ricerca di un portiere titolare, il Milan ora ci crede. E l'ottimismo continua a crescere. Donnarumma si può convincere. Basta provarle tutte.