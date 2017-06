Entra nel vivo, il calciomercato del Napoli. Gli azzurri hanno sondato Alberto Moreno, terzino sinistro del Liverpool, su cui c’è anche l’Inter. Il giocatore, che tra pochi giorni compirà 25 anni, non ha trovato molto spazio ai Reds: in stagione, infatti, ha sommato soltanto 18 presenze, tra campionato, FA Cup e coppa di lega. Andaluso di nascita, Moreno piaceva anche a Rafa Benitez, nel biennio in cui l’allenatore spagnolo ha avuto l’ultima esperienza in Serie A. Da segnalare è l’interesse del Liverpool per Faouzi Ghoulam, l’esterno del Napoli che andrà in scadenza a giugno 2018 e con cui non è stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto. Non è da escludere, quindi, un eventuale coinvolgimento dell’algerino nell’operazione che potrebbe portare in azzurro il giocatore dei Reds. Ad ogni modo, gli inglesi hanno fissato la propria valutazione per Moreno, da 15 milioni di euro. Lo spagnolo, però, non è l’unico nome considerato per il ruolo da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, infatti, ha individuato in Alejandro Grimaldo il possibile sostituto di Ghoulam. Grimaldo, anche lui spagnolo, è un classe 1995 ed è di proprietà del Benfica. E’ lui, al momento, l’opzione preferita dal Napoli, che reinvestirebbe sul giocatore gli eventuali introiti derivanti dalla cessione dell’algerino.