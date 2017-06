Calciomercato nerazzurro che entra sempre più nel vivo, tra entrate e uscite la dirigenza dell’Inter lavora alla rosa da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. In entrata il nome ‘prescelto’ è quello di Borja Valero, il centrocampista spagnolo classe 1985 è il profilo preferito dal nuovo allenatore dell’Inter, con Spalletti pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Cinque milioni più bonus l’offerta presentata dal club nerazzurro, 8 milioni più bonus la richiesta della Fiorentina: agente del calciatore che lavora per provare a limare le distanze. C’è ottimismo, tanto che già a inizio della prossima settimana, non appena Walter Sabatini tornerà dalla Cina, l’Inter conta di chiudere per il centrocampista spagnolo che ha già detto sì alla proposta contrattuale nerazzurra: tre milioni di euro più bonus per tre anni, questo il contratto che Borja Valero è pronto a firmare. In attesa dell’accordo totale tra club, atteso dunque a breve.

Si prova a chiudere anche per Skriniar