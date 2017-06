Un doppio affare che coinvolge Roma e Zenit, con la squadra allenata da Roberto Mancini pronta a 'strappare' alla società giallorossa Kostas Manolas e Leandro Paredes. Dopo il summit in Germania dei giorni scorsi tra una delegazione del club italiano composta da Baldissoni e Monchi e i dirigenti del club russo , la trattativa per Manolas è entrata nel vivo: distanza di qualche milione tra domanda e offerta, con lo Zenit pronto al rilancio. Puntualmente arrivato. E si tratta di un rilancio importante: il club russo, infatti, non solo ha alzato l’offerta per il difensore greco, ma ha messo nel mirino anche il centrocampista argentino Paredes. Apertura da parte del giocatore ad un possibile trasferimento in Russia, tanto che Sabbag, il suo agente, è atteso in Italia nei prossimi giorni: tra lunedì e martedì infatti la doppia operazione potrebbe essere definita in ogni dettaglio. Due affari – quelli Manolas e Paredes – separati ma che procedono in maniera spedita e parallela, con la Roma pronta ad incassare una cifra importante dalla doppia cessione. 65 milioni di euro l’ammontare complessivo dell’operazione, resta comunque ancora da capire se verranno inseriti bonus vari. Il futuro di Manolas e Paredes sembra essere sempre più lontano dalla Roma.