Sampdoria attivissima, tra mercato in entrata e in uscita tantissime le operazioni che vedono coinvolta la società blucerchiata. C’è sempre il pressing dell’Inter su Skriniar, il difensore con ogni probabilità si trasferirà in nerazzurro. Ma da quest’operazione arriverà il primo rinforzo per la Sampdoria, che sarà Gianluca Caprari. Quest’ultimo verrà girato ai blucerchiati come contropartita nella trattativa Skriniar, andando a rinforzare l’attacco a disposizione di Giampaolo. Questo reparto perderà Schick, trasferitosi alla Juventus, ma non Luis Muriel. L’attaccante colombiano, infatti, ha rinnovato il contratto con la società blucerchiata. Rapporto prolungato fino al 2021, a 1,1 milioni di euro a stagione di ingaggio. La clausola di risoluzione, però, resta invariata: ci vogliono 28 milioni di euro per strappare Muriel alla Sampdoria.

In arrivo Murru, incontro per Widmer

Conferma importante, quindi, quella del colombiano. La Sampdoria, però, lavora anche al mercato in entrata, soprattutto in difesa. E per la fascia sinistra i blucerchiati hanno scelto Nicola Murru, terzino di proprietà del Cagliari. Trattativa definita, la settimana prossima ci sarà la chiusura dell’operazione. Contatti continui tra i dirigenti dei due club e l’agente del calciatore Alessandro Lucci, che sta lavorando per limare gli ultimi dettagli per arrivare alla conclusione dell’affare. Il Cagliari, inizialmente, valutava 12 milioni di euro il suo terzino, si chiuderà invece a 6-7 milioni, con l’inserimento nell’operazione dei cartellini di Luca Cigarini e Vasco Regini. Sedici anni al Cagliari, ora Nicola Murru lascia i rossoblù per questa nuova avventura alla Sampdoria. Per la fascia destra, invece, la società blucerchiata vorrebbe Widmer. C’è stato un incontro con l’Udinese, che chiede 10 milioni. La Sampdoria vorrebbe invece inserire Jacopo Sala nella trattativa come contropartita. Poi si cercherà un sostituto di Skriniar. Ferrero spera in uno tra Chiriches e Tonelli dal Napoli, poi ci sono le idee Jorge Merè dello Sporting Gijon e Mauricio Lemos del Las Palmas. Infine è stato fatto un sondaggio anche per Omar Colley del Genk, centrale classe ’99 che costa 10 milioni.