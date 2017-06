Donnarumma-Milan: è il giorno della verità. Dopo il caos generato dalle tante vicende social inseguitesi della giornata di domenica, la situazione potrebbe diventare finalmente più chiara. Una certezza: il portiere del Milan parlerà nel pomeriggio dal ritiro polacco della Nazionale U21 e tornerà sicuramente sui fatti che lo hanno coinvolto nelle ultime ore. Possibile anche qualche accenno sulle sue intenzioni di rinnovo, a dir la verità già manifestate ieri nel primo messaggio su Instagram ("Amo il Milan, al termine dell'Europeo parlerò con la società del rinnovo"), poi cancellato. Il Milan, nonostante la situazione di confusione, è sempre più fiducioso, perchè ha avuto segnali diretti dal giocatore e dalla sua famiglia sulla volontà di sedersi a un tavolo e trovare l'accordo definitivo. Proprio la famiglia di Gigio, pesantemente coinvolta dal punto di vista emotivo nei giorni successivi al primo "no" al rinnovo, potrebbe avere un nuovo ruolo centrale nella trattativa. L'incontro tra tutte le parti in causa è previsto - come confermato anche da un Tweet di Mino Raiola - per il termine della competizione europea che vede il portiere classe 1999 titolare nella Nazionale di Di Biagio.

La domenica di Gigio

Tutto è iniziato in mattinata, quando il portiere, con un Tweet, si è apertamente schierato dalla parte del suo agente, Mino Raiola: "#Raiola #Donnarumma ieri, oggi e domani", ha cinguettato. Una presa di posizione che ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri, speranzosi di poter invece leggere parole di apertura nei confronti del rinnovo con il Milan. Parole che, alla fine, sono arrivate, ma solo in serata, quando Gigio ha deciso di scrivere su Instagram un messaggio a cuore aperto: "Oggi con un mio Tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il rinnovo". Un post che ha regalato circa un'ora di euforia alla dirigenza rossonera e ai tifosi, prima della notizia che ha completamente ribaltato le sensazioni: "Profilo hackerato, chiudo i social". Un giallo in piena regola, smorzato infine dal post notturno di Mino Raiola: "Tra me e Gigio Tweet di amicizia. Dopo l'Europeo incontreremo il Milan. Adesso la Nazionale ha più importanza".