Il ritorno è a un passo, Banega è pronto a riabbracciare il Siviglia. Quella dell’argentino potrebbe essere la prima, vera operazione in uscita dell’estate dell’Inter, che dalla cessione del centrocampista dovrebbe guadagnare poco meno di 10 milioni di euro. Molto corteggiato in Liga, Banega, dove si era registrato nelle ultime settimane anche l’interesse dell’Espanyol. Alla fine, però, farà ritorno - salvo clamorosi dietrofront - in Andalusia, lì dove ha giocato dal 2014 al 2016, prima appunto di scegliere i nerazzurri: per chiudere l’operazione mancano ormai soltanto le firme. Decisivo in questo senso l’incontro dell’ultima settimana tra la dirigenza milanese e Marcelo Simonian, agente del 29enne. Nonostante le prime difficoltà, ben manifestate da Sabatini (“9 milioni per Banega sono pochi, ma stiamo parlando col Siviglia”, ha detto qualche giorno fa), l’operazione è dunque pronta ad andare in porto.

Il mercato in uscita

Sempre con il Siviglia, l'Inter sta parlando di Stefan Jovetic, in prestito in Spagna da gennaio a giugno. I 14 milioni per esercitare il rinnovo sono però considerati troppi dalla società andalusa, decisa però a convincere i nerazzurri a cedere l'ex Manchester City. Sul piatto c'era un'offerta da 20 milioni sia per il montenegrino che per Banega: chiusa la trattativa per il secondo, le parti potrebbero continuare a cercare una soluzione per Jojo. In uscita nell'Inter però anche Andrea Ranocchia (negli ultimi 6 mesi all'Hull City), sul quale ha messo gli occhi il Genoa: possibile possa rientrare in una trattativa per Izzo, difensore che piace molto alla dirigenza interista. Dopo la cessione sfumata allo Sparta Praga, i nerazzurri sono al lavoro anche per trovare una squadra a cui dare Jonathan Biabiany: l'esterno è tornato sul mercato e aspetta l'offerta giusta per lasciare Milano.