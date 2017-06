La trattativa è stata chiusa nella serata di lunedì, di martedì mattina Rick Karsdorp è già arrivato a Roma. Sarà lui, difensore classe 1995 del Feyenoord, il secondo acquisto estivo - dopo l'esterno Hector Moreno (anche lui arrivato dall'Eredivisie, ma dal PSV) - della società giallorossa. Affare fatto, cifre concordate: al club olandese andranno 14 milioni di euro più 2 di bonus legati a determinati obiettivi del giocatore. Il 22enne, come detto, ha già messo piede in Italia, arrivato all'aeroporto Fiumicino circa alle 10.00 di questa mattina. Subito dopo il trasferimento a Villa Stuart, centro medico dove si sta sottoponendo in questo ore alle visite di rito per l'idoneità. Poi, se tutto andrà come previsto, firmerà in serata il contratto che lo legherà alla Roma per cinque anni, fino al 2022.



Le trattative dei giallorossi

Karsdorp sarà dunque il secondo rinforzo estivo per il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, che intanto ha già visto lasciare la Roma a Mohamed Salah, ufficializzato nuovo giocatore del Liverpool nei giorni scorsi. Pronti a partire anche Kostas Manolas e Leandro Paredes: la trattativa con lo Zenit è per entrambi in chiusura a 60 milioni di euro più 7 di bonus. Anche Mario Rui potrebbe lasciare i giallorossi: lunedì l’incontro tra la società e l’agente per discutere del suo futuro ed è stata comunicata la volontà di una cessione. In questo senso, l’idea principale è il Napoli, con Sarri che è da anni un estimatore dell’esterno portoghese. Il Girona ha fatto infine pervenire una richiesta per Seydou Doumbia: l’offerta è un prestito con diritto di riscatto. In entrata l'ultima idea dei giallorossi porta a Stefan Jovetic dell'Inter, sui cui è intanto forte la concorrenza del Siviglia: Monchi sta valutando un inserimento per il giocatore, per il quale al momento c’è stato soltanto un sondaggio. Ben instradata invece la trattativa per Foyth, difensore argentino dell'Estudiantes: nei giorni scorsi presentata un'offerta da 6.5 milioni, c'è già l'apprezzamento del giocatore.