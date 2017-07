Prima del mercato in entrata, le cessioni: i nerazzurri hanno diverse trattative in ballo, specie per quanto riguarda la difesa. Una sfilza di operazioni più o meno legate tra loro. Partiamo dai centrali, in quanto sul colombiano Jeison Murillo - centrale classe '92 all'Inter dal 2015 - c'è lo Zenit di Mancini, che ha dovuto rinunciare a Kostas Manolas. Al momento nessuna offerta ufficiale e neanche una trattativa già avviata, ma soltanto un contatto con l'agente. E' un obiettivo del "Mancio" per rinforzare la difesa russa, Murillo piace allo Zenit. E Medel? Nei prossimi giorni il Boca formalizzerà un'offerta ufficiale, col cileno pronto a scegliere l'argentina nonostante le richieste di Trabzonspor (presentata un'offerta) e Cska Mosca.

Da Dalbert a Darmian, su Perisic...

Partiamo da Ivan Perisic, esterno d'attacco classe '89. Uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter: i nerazzurri lo valutano 50 milioni di euro. Cifra tonda e senza sconti, può partire soltanto per questo prezzo. Lo United - tempo fa - ne aveva offerti 40 ma per l'Inter erano pochi. Nulla di fatto. Riguardo Matteo Darmian invece, terzino dello United, è un obiettivo per la difesa ma per il momento non saranno i nerazzurri di Spalletti a fare il primo passo. Piace, continua a piacere e adesso si vedrà cosa fare (sul giocatore c'è anche la Juventus). Anche perché per lo stesso ruolo è pronto Henrique Dalbert, che nonostante l'inserimento dell'Arsenal continua ad aspettare l'Inter: pronto un nuovo approccio col Nizza per cercare di trovare un accordo ad un prezzo più ragionevole. Sempre sul fronte uscite, infine, Andrea Ranocchia - reduce dal prestito all'Hull City - ha ricevuto un'offerta ufficiale dell'Huddersfield, quindi la decisione è nelle mani del giocatore. Ultimo capitolo: Marco Andreolli non rinnoverà il proprio contratto coi nerazzurri e lascerà San Siro: piace al Genoa e al Cagliari di Rastelli.