Uno scenario impensabile, fino a pochi giorni fa. Kostas Manolas sembrava essere la cessione importante della Roma in difesa, con lo Zenit che sembra ad un passo dal giocatore. Invece, l’accordo con i russi è saltato e adesso chi potrebbe lasciare la capitale è Antonio Rüdiger. Il tedesco era stato a lungo corteggiato dall’Inter, finché i nerazzurri poi non hanno deciso di puntare su Milan Skriniar, il cui acquisto è stato formalizzato nelle scorse ore. E’ il Chelsea che vorrebbe il difensore della Roma, con cui la trattativa è già in stato avanzato. Gli intermediari delle due squadre sono a lavoro, si discute di un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 33 milioni di euro più 5 milioni di bonus: si va verso l'accordo definitivo. Intanto, il fratello di Rüdiger che ne cura anche gli interessi, è partito per Londra, dove incontrerà la dirigenza dei Blues per discutere del contratto da sottoporre al suo assistito.