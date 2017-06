Lorenzo Pellegrini torna a Roma. La società giallorossa ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver esercitato il diritto di recompra per il centrocampista del Sassuolo, versando 10 milioni al club neroverde. L'azzurrino termina la sua avventura in Emilia dopo due stagioni ad alto livello che hanno convinto il ds Monchi a riportarlo nella capitale. Pellegrini ha scelto la maglia numero 7 e sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Allo stesso tempo compie il percorso inverso Federico Ricci. L'esterno classe '94, dopo aver giocato questa stagione in prestito al Sassuolo, è stato ufficialmente acquisito a titolo definitivo dalla società guidata dal presidente Squinzi.