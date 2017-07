Un punto di riferimento che va ben oltre la figura del fratello maggiore e che il prossimo anno affiancherà Gigio nelle sue giornate a Milanello: perché oltre al portiere classe 1999, nel Milan della prossima stagione ci sarà spazio anche per Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi e anche lui portiere. Un legame forte, fortissimo tra i due fratelli Donnarumma che va ben oltre il campo da calcio: Gigio non ha mai nascosto la stima e l’ammirazione per Antonio (di nove anni più grande di lui), un rapporto strettissimo che si è consolidato ancora di più nei tormentati giorni del mancato rinnovo con il Milan da parte di Gigio. Una difesa totale e sentita al fratello finito al centro di una bufera mediatica, presa di posizione forte in pubblico (su Instragram) e in privato: "Gigio tifa Milan, quella maglia per lui è un sogno". Un sogno che adesso dividerà appunto con il fratello: Antonio Donnarumma, infatti, sarà il secondo portiere del Milan (o comunque si giocherà il ruolo di vice Gigio con Storari) nella prossima campionato, con la società rossonera che ha pronto per un lui un contratto da un milione di euro a stagione.

Antonio Donnarumma al Milan, la carriera del fratello di Gigio

Un ritorno a Milanello, proprio così, perché Antonio Donnarumma il centro sportivo rossonero lo conosce bene: a Milano arriva appena 15enne e – dopo un campionato Allievi vinto nel 2007 e una Coppa Italia Primavera – ci resta fino al 2010, quando si trasferisce in prestito al Piacenza (Serie B) e nella stagione successiva al Gubbio, dove disputa un campionato da Serie B da titolare. Nel 2012 l’addio al Milan: Antonio Donnarumma si trasferisce a titolo definitivo al Genoa dove sarà il terzo portiere per tutta la stagione e nel maggio del 2013 esordisce in Serie A contro il Bologna. A fine campionato però arriva il trasferimento in prestito al Bari, in serie B, dove è titolare per la prima parte di stagione. Nel luglio del 2016 la risoluzione di contratto con il Genoa per firmare con la formazione greca dell’Asteras Tripolis. Una stagione lontano dall’Italia e adesso il ritorno dalla porta principale con la chiamata del Milan: per un futuro pronto a tingersi ancora di rossonero.