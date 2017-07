Bernardeschi, Borja Valero e Nikola Kalinic. La Fiorentina è alle prese con le cessioni, col primo che adesso "non vuole rinnovare" e il secondo verso l'Inter. E il croato? "Ho detto al Milan di guardare avanti perché non intendo cederlo, non voglio che vada via". Queste le parole di Pantaleo Corvino rilasciate ai cronisti dopo l'incontro con Beppe Bozzo, agente di Berna. Tuttavia, nonostante le sue parole, l'attaccante vuole il Milan. Vuole andar via e tentare una nuova sfida professionale dopo i tanti gol siglati con la Viola. A gennaio rifiutò la Cina e il Tianjin di Cannavaro, adesso vuole il Milan. Queste le sue parole in esclusiva su Sky Sport.

"Grazie Fiorentina, ma voglio andare al Milan"

Così l'attaccante croato: "Grazie Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità data - ammette Kalinic su Sky Sport - ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via". Offerta rossonera: "So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan, ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina".