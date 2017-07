Neto saluta la Juventus. Quasi fatta per il suo trasferimento a Valencia a titolo definitivo, l'affare si aggira intorno ai 7 milioni più bonus. Siamo ai dettagli. Una volta sistemate le ultime cose potrà partire per la Spagna e iniziare una sfida tutta da vivere al "Mestalla". Tappa in Liga dopo tanti anni in Italia e in Serie A. Nuova avventura per l'ex portiere della Fiorentina, cercato anche dal Milan per il dopo-Donnarumma subito dopo il "no" al rinnovo di contratto. Incontri col suo agente e diversi sondaggi, ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Ora, però, Neto sbarca in Spagna e firma col Valencia. Trasferimento a titolo definitivo per 7 milioni.

Neto saluta l'Italia

Dalla Fiorentina alla Juve, adesso al Valencia di Simone Zaza e Nani. Neto saluta la Serie A dopo 7 anni trascorsi tra la Viola e i bianconeri. Arrivò in punta di piedi dall'Atletico Paranaense, nel mercato di gennaio. Poi, da lì, tanta gavetta come secondo e infine la titolarità. 101 presenze con la Fiorentina, con cui ha disputato anche l'Europa League per due stagioni consecutive (16 apparizioni complessive). Infine il passaggio alla Juventus di Max Allegri come vice di Gigi Buffon, una leggenda in fatto di portieri. Vittorie? Due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana da secondo, giocando titolare in Coppa Italia. Ora il passaggio al Valencia dopo 22 presenze complessive negli ultimi due anni. Neto saluta l'Italia e la Serie A.