Andrè Silva e Borini sono già arrivati, ma il mercato del Milan in attacco non è ancora finito. Vincenzo Montella attende un altro centravanti, il grande colpo per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Ed il calciatore più vicino, al momento, è Nikola Kalinic. L'attaccante croato, dopo aver respinto le offerte cinesi nel mercato di gennaio, è ora pronto a lasciare la Fiorentina. Lo ha detto chiaramente, sia alla società che ai tifosi, esponendosi pubblicamente e mostrando la sua volontà di trasferirsi al Milan. I rossoneri dovranno quindi lavorare per ridurre la distanza con i viola, ma contano sul sì dello stesso Nikola Kalinic. Tant'è che l'agente dell'attaccante croato è atteso in Italia per provare a chiudere la trattativa. Il Milan, però, vuole fino in fondo provare a prendere Pierre-Emerick Aubameyang. E' lui l'obiettivo numero uno dei rossoneri, che però devono fare i conti con le eccessive richieste del Borussia Dortmund per il cartellino ma, soprattutto, del padre del ragazzo per quanto riguarda l'ingaggio. Il Milan continua a provarci e sta lavorando per abbassare le pretese del calciatore. Non solo Kalinic, quindi. I rossoneri mantengono viva la tentazione Aubameyang.

Kalinic: "Il Milan grande opportunità"

Sul futuro di Nikola Kalinic si era espresso lo stesso Pantaleo Corvino: "Il Milan ha fatto un'offerta, ma io ho consigliato loro di andare su altri attaccanti perché non vogliamo venderlo", ha dichiarato il direttore generale viola. C'è però da fare i conti con la voglia rossonera dell'attaccante croato, che ha risposto così a Corvino: "Grazie Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità data, ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via. So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan e ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina". Un'ammissione pubblica da parte dello stesso Kalinic, che ora attende i rossoneri. Il Milan, però, non molla la pista Aubameyang.