Vera priorità per il centrocampo, nome richiesto da Luciano Spalletti e inseguito per settimane dalla dirigenza nerazzurra. La lunga trattativa tra l'Inter e Borja Valero si sta per concludere, con la fumata bianca. Spalletti avrà presto il centrocampista di qualità tanto desiderato, richiesto già ai tempi di Roma ma che ora allenerà in questa sua esperienza nerazzurra. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, che riguardano soprattutto i metodi di pagamento e le varie scadenze. Inter e Fiorentina al lavoro, attraverso Davide Lippi che sta facendo da intermediario tra i due club. C'è anche l'accordo totale tra le società per quanto riguarda il cartellino: l'Inter verserà nelle casse dei viola la cifra di 5 milioni di euro più bonus. Presto il centrocampista spagnolo, che nel frattempo aveva già ricominciato a lavorare con la Fiorentina di Stefano Pioli, sarà chiamato per effettuare le visite mediche. Ormai mancano veramente pochissimi dettagli, ma presto Borja Valero sarà un nuovo calciatore dell'Inter.

Altro rinforzo in arrivo per Spalletti

Già due le ufficialità in casa nerazzurra in quest'inizio di calciomercato, ora Spalletti è pronto ad accogliere anche il terzo acquisto. Riempita la casella riguardante il secondo portiere, con l'arrivo di Padelli dal Torino. Quella di oggi è stata una giornata importante per l'Inter, che ha ufficializzato l'arrivo di Skriniar. Il difensore ceco è stato annunciato questa mattina dalla società nerazurra: ai blucerchiati sono andati 20 milioni di euro, più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato circa 15 milioni), nonostante le trattative siano state presentate come separate. L'ufficialità di Skriniar e, ora, la chiusura per Borja Valero. Ecco il terzo rinforzo in arrivo per Luciano Spalletti.