Duvan Zapata non rientra nei piani del Napoli e verrà ceduto. Tuttavia, nonostante l'interesse più che concreto del Torino, c'è ancora tensione tra l'ex Udinese e gli azzurri. Zapata non rientra nei piani tecnici di Sarri e quest'oggi - nel ritiro di Dimaro - non si è praticamente allenato. O comunque si è allenato poco, ufficialmente ha svolto un lavoro personalizzato. Torino e Napoli sono ancora lontani, il presidente De Laurentiis chide 30 milioni ma il Toro è fermo a 18. Zapata, quindi, sta soffrendo la situazione ed è infastidito, sperando che si trovi una soluzione in fretta per cercare di intraprendere una nuova avventura dopo l'Udinese. Parti ancora lontane però, i granata sperano che gli azzurri scendano almeno a 25 milioni. L'attaccante, intanto, si allena (ufficialmente) a parte e pensa alla prossima sfida.