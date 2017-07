Luis Muriel "se va". Saluta l'Italia dopo diversi anni in Serie A tra Sampdoria, Udinese e Lecce. Tutto fatto col Siviglia infatti, le due parti hanno trovato l'intesa definitiva sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. L'Italia dice addio a Luis Muriel. Ecco i dettagli: 20 milioni più bonus alla Samp col 20% di futura rivendita ai blucerchiati. E ora? Tutto calcolato: Giampaolo ha già pronto il sostituto, si tratta di Dawid Kownacki (ormai ex attaccante del Lech Poznan classe '97). Lunedì il polacco svolgerà le visite mediche coi blucerchati, l'operazione si è chiusa con 4 milioni più altri 2 di bonus. E Vietto? Resta il sogno per l'attacco, l'attaccante dell'Atletico Madrid è reduce da una stagione con la maglia del Siviglia, dove ha segnato 6 gol; mentre con l'uscita di Muriel la Samp tenterà il tutto per tutto per Diego Falcinelli, protagonista a Crotone (quest'anno ha segnato 13 reti in 35 presenze contribuendo alla salvezza della squadra).