"Grazie per questi due anni incredibili"

Due stagioni non si dimenticano facilmente. Per questo, Rüdiger ha voluto congedarsi con un messaggio accorato, rivolto a tutta la comunità giallorossa, attraverso i suoi canali social. "Ciao ragazzi, ho appena firmato per il Chelsea. I saluti non sono mai facili per me perché sono stato davvero felice di aver giocato per la Roma con i suoi tifosi e ho stretto tante amicizie in squadra. Ma quando ho sentito l’offerta del Chelsea, ho dovuto pensarci e ho capito che nella vita non si sa mai se si avranno seconde opportunità. Per me la Premier League è il campionato più avvincente al mondo e il Chelsea con Antonio Conte e il suo stile di difendere saranno un passo in avanti per me. Tuttavia, voglio approfittarne per ringraziare l’intero staff della Roma, i tifosi e i miei compagni di squadra per il sostegno che mi hanno dato in questi due anni incredibili in giallorosso" ha scritto il difensore del Chelsea.