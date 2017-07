Una delle grandi trattative di questa sessione di mercato si è conclusa con il lieto fine, con la firma di Gigio Donnarumma sul rinnovo di contratto con il Milan. I rossoneri lavorano ora per ottenere un altro sì, quello della Lazio per Lucas Biglia. E' lui l'obiettivo numero uno per il centrocampo, calciatore inseguito per fare il salto di qualità anche in quel reparto. Sarò l'ottavo acquisto di questa movimentata campagna acquisti del Milan? C'è ancora da lavorare, perché i rossoneri stanno ancora proseguendo il lungo braccio di ferro con la Lazio. Entrambe le parti restano ferme sulle loro posizioni, con i rossoneri che al momento non rilanciano ritenendo di aver fatto lo sforzo massimo. La Lazio, nel frattempo, attende che Biglia faccia presto le visite mediche, per poi aggregarsi alla squadra di Inzaghi nel ritiro di Auronzo. Il Milan, invece, vuole regalarlo a Vincenzo Montella il prima possibile, ma sta un po' perdendo la pazienza.

Alternative Badelj e Krychowiak

La trattativa, quindi, rischia di andare per le lunghe. E i rossoneri stanno quindi iniziando a valutare anche le alternative. Due, per ora, i nomi che Mirabelli e Fassone hanno aggiunto sulla lista per il centrocampo. Il primo è quello di Milan Badelj, calciatore che Vincenzo Montella conosce bene avendolo già avuto alla Fiorentina. Anzi, l'allenatore l'aveva già richiesto lo scorso anno in rossonero ed ora potrebbe considerarlo come alternativa a Lucas Biglia. L'altro nome, invece, è quello di Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco del Paris Saint Germain. Il primo nome, però, resta quello di Lucas Biglia: il Milan continua a lavorare per raggiungere l'accordo con la Lazio e regalare a Vincenzo Montella l'uomo richiesto per il centrocampo.