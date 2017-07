Alla scoperta del talento turco

Ünder tra tre giorni compirà 20 anni ed è già un punto fermo della squadra turca, che ha concluso lo scorso campionato in seconda posizione. Già tanta esperienza, per l’attaccante, che ha collezionato 43 presenze e 9 reti tra Super Lig, preliminari di Europa League e coppa di lega. E’ anche entrato nel giro della nazionale turca, con cui è sceso in campo quattro volte, segnando in due occasioni. E’ un laterale dal baricentro basso, alto circa 175 centimetri. Veloce, rapido nel dribbling e soprattutto dotato di un ottimo calcio con entrambi i piedi: aspetto, questo, che gli permette di essere schierato senza grandi variazioni sia a destra che a sinistra; resta comunque un mancino naturale. Le sue qualità gli consentono di essere molto pericoloso sia nel gioco tra le linee, dove riceve per poi puntare alla porta, sia a ridosso dell’area di rigore, quando punta gli avversari e con la sua tecnica cerca la giocata decisiva. In Turchia si è parlato durante la scorsa settimana di un interessamento della Juventus per il ragazzo. L’accostamento ai bianconeri gli è valso anche il soprannome di "Dybala turco". L’attesa per Cengiz Ünder, dunque, è sempre più alta.